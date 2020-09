Barcelona e Atlético têm pré-acordo por Suárez

A reunião desta terça-feira entre representantes de Barcelona e de Luis Suárez não demorou para ter um resultado divulgado pela imprensa local.

Após se afastar da Juventus, o jogador passou a ter o Atlético de Madrid como o clube mais cotado a recebê-lo, mas a diretoria catalã não quer ele saia gratuitamente.

Sem ter Suárez nos planos do técnico Ronald Koeman, o Barcelona também tem interesse em negociá-lo. Com isso, o atacante, com contrato válido até 2021, depende de um acordo para ser transferido, e esse foi o tema do encontro desta terça-feira.

Durante a tarde, o jornal 'AS' afirmou que os catalães querem receber dez milhões de euros para deixar Suárez sair rumo ao time da capital espanhola. Após a reunião, tudo parece ter se encaminhado.

Diferentes meios da imprensa espanhola, como 'Cadena SER', 'AS' e 'Mundo Deportivo', garantem que os dois times chegaram a um princípio de acordo para transferir o uruguaio. Faltariam detalhes finais e a oficialização.