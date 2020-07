Barcelona e Griezmann voltam a brilhar

Com cinco vitórias e um empate nos seis jogos anteriores, o Villarreal chegou embalado para enfrentar um Barcelona que precisava vencer para diminuir a distância de sete pontos em relação ao líder Real Madrid.

Ao contrário das últimas rodadas, o time catalão teve uma atuação de alto nível e entrou em campo com fome de gol. Aos três minutos, Griezmann mostrou estar com uma vontade especial após sequência de jogos sem ser titular.

O francês quase marcou de letra, mas foi Pau Torres quem tocou na bola e abriu o placar. Após cruzamento rasteiro vindo da esquerda com Jordi Alba, o atacante dividiu com a zaga, que desviou para dentro do gol de Asenjo.

O primeiro tempo intenso teve empate dos donos da casa aos 13 minutos, quando Cazorla recebeu passe com muito espaço pela esquerda e, dentro da área, chutou cruzado. Ter Stegen deu rebote e Gerard Moreno empatou.

A comemoração dos anfitriões durou apenas seis minutos, quando Messi deu sua primeira assistência da noite. O argentino se livrou dos marcadores e carregou a bola até encontrar Suárez livre. Fora da área, o uruguaio chutou cruzado de primeira no ângulo.

O ritmo alucinante da primeira etapa teve domínio do Barcelona, mas Bacca, Chukwueze e Gerard Moreno também deram trabalho à zaga do Barcelona com finalizações para o Villarreal. No entanto, a noite era do Barcelona e especialmente de Griezmann.

O atacante finalmente teve sua própria pintura oficializada pela arbitragem - ainda mais bonita do que seria a letra no gol registrado para Pau Torres. A assistência brilhante de Messi deu um detalhe especial ao lance. De costas para o francês, o argentino pisou na bola para Antoine encobrir Asenjo com um toque sutil de muita qualidade.

O segundo tempo serviu para o Barcelona administrar a vantagem e criar ainda mais perigo para o gol do time da casa.

Messi, Suárez, Vidal e Alba voltaram a dar trabalho para a zaga adversária e a Asenjo. Mesmo com o placar elástico, o goleiro foi destaque ao evitar um resultado ainda mais amplo.

O craque argentino voltou a balançar as redes ao receber cruzamento rasteiro de Jordi Alba e desviar para dentro do gol. No entanto, o VAR foi acionado e viu irregularidade no lance.

Enquanto sofria atrás, o Villarreal teve raros momentos de perigo para o Barcelona no campo de ataque e ainda viu os visitantes marcarem o quarto.

Ansu Fati, que entrou em campo aos 70 minutos, fechou a vitória aos 86, quando recebeu passe longo pelo lado esquerdo, cortou para o interior da área e bateu com desvio na zaga que impediu qualquer ação de Asenjo.

A vitória deixa o time de Quique Setién a quatro pontos do líder Real Madrid, enquanto a equipe de Javier Calleja permanece no quinto lugar com 54 pontos.

Na próxima quarta-feira, o Barcelona recebe o lanterna Espanyol e o Villarreal visita o Getafe.