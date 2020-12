Barcelona e Valencia empatam em dia de gol histórico

O Barcelona iniciou a partida com grande volume de jogo e rondando a área adversária, mas sem conseguir infiltrar diante de uma marcação firme que evitou qualquer finalização a gol durante mais da metade do primeiro tempo.

O Valencia, por sua vez, conseguia escapar em algumas poucas ocasiões e levar mais perigo quando chegava à área. Apesar de ter pouca posse de bola, o time visitante abriu o placar aos 28 minutos, com gol de aniversariante.

Em cobrança de escanteio do lado direito de ataque, Diakhaby saltou sozinho para cabecear para dentro. Foi um presente para o zagueiro francês da camisa 12 no dia em que completa 24 anos.

O Barcelona só conseguiu finalizar a gol aos 32 minutos, com chute fraco de Griezmann. Já nos acréscimos Lionel Messi teve a chance de empatar com uma cobrança de pênalti.

O argentino foi quem deu o belo passe para Griezmann no lance que acabou com falta dentro da área. A arbitragem recorreu ao VAR para revisar a jogada e constatar que houve falta cometida por Gayà.

Messi cobrou no lado direito do goleiro Doménech, que saltou bem e espalmou, mas o rebote teve cruzamento devolvendo a bola para o camisa 10 empurrar de cabeça para dentro e chegar a 643 gols com o Barcelona, mesmo número de Pelé em jogos oficiais com o Santos.

O time da casa seguiu pressionando após o intervalo com seus talentos no meio de campo e na frente, mas chegou à virada graças a um golaço de zagueiro.

Após escanteio, o Barcelona seguiu rondando a área adversária e o uruguaio Ronald Araújo permaneceu entre os zagueiros adversários até ficar com a sobra de um cruzamento, esperar a bola quicar e mandar a bola para dentro com um lindo voleio.

Já aos 67 minutos, Maxi Gómez voltou a igualar o placar. O atacante da camisa 22 recebeu cruzamento de Gayà pela esquerda, se antecipou a Mingueza e só teve que empurrar para dentro.

O time catalão seguiu muito ativo no campo de ataque e insistindo sob o comando de Messi, chegando a nove chutes a gol, mas parou nas defesas do goleiro Doménech. Enquanto se protegiam, os visitantes criaram poucas chances nos minutos finais.

Com o empate, o Barcelona chega a 18 pontos e ocupa a sexta posição, mas ainda tem dois jogos atrasados. Já o Valencia soma 17 pontos e é o 12º.

Os times voltam a campo para disputar a 15ª rodada na próxima quinta-feira, quando a equipe de Ronald Koeman visita o Real Valladolid e o time de Javi Garcia recebe o Sevilla.