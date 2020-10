Barcelona empresta Todibo ao Benfica

Aos 20 anos, Todibo chega ao time de Jorge Jesus para ter uma experiência no futebol de Portugal. O Barcelona confirmou, nesta segunda-feira, o empréstimo do zagueiro ao Benfica.

Segundo o clube catalão, o zagueiro foi emprestado para fazer parte do time português até 2022. No entanto, a informação não fecha com a das Águias, que anunciaram contrato válido até o fim da atual campanha.

O clube de Lisboa será responsável pelo salário do jogador e pagará ao clube catalão o valor de 2 milhões de euros. O acerto ainda inclui uma opção de compra de 20 milhões de euros.

O atleta de 1,9 metro de altura foi revelado pelo Toulouse e chegou em janeiro de 2019 ao Barcelona, time com o qual disputou apenas cinco jogos antes de ser emprestado ao Schalke 04. Com a camisa do time alemão, disputou dez partidas.

Ao longo desta janela de transferências, Todibo também teve rumores apontando para o interesse de times como Napoli, Wolves e Olympique de Marselha.