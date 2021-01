Barça encerra 2020 longe do título e fora da zona de Champions

A cada temporada, antes de o Campeonato Espanhol começar, uma coisa é praticamente certa: que o Barcelona irá brigar pelo título da competição ao lado do Real Madrid. Contudo, o clube culé encerrou o ano de 2020 bem longe dos primeiros colocados de LaLiga e fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Neste momento, o grande objetivo da equipe parece ser ‘escapar’ da Europa League.

A última partida de Ronald Koeman e seus comandados neste ano foi nesta terça-feira (29), contra o Eibar. Sem Lionel Messi, que se recupera de uma pequena lesão, o time Blaugrana apenas empatou o confronto e, com o único ponto somado, terminou 2020 na sexta colocação em LaLiga, com 25 pontos somados - o Atlético de Madrid lidera o campeonato com 32 pontos e dois jogos a menos do que o Barça.

Mas o sexto lugar não é suficiente nem para garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Apenas os quatro primeiros colocados garantem a classificação para o principal torneio de clubes do futebol europeu.

Além disso, com o desempenho atual na Liga Espanhola, a equipe de Ronald Koeman está fora até mesmo da próxima edição da Liga Europa, que, no momento, conta com o Villarreal como o único classificado.

Briga pelo título cada vez mais distante

Perguntado se ainda era possível sonhar com o título de LaLiga, Koeman não escondeu que esse não é o grande objetivo da equipe neste momento.

“É preciso ser realista. É verdade que nada é impossível na vida, mas a distância dos pontos frente ao Atlético de Madrid já é muito importante. Estamos falando de uma equipe que dá poucas opções aos rivais e é muito regular”, pontuou.

E ele tem razão. Se os colchoneros ganharem os dois jogos atrasados, chegarão a 38 pontos na competição, 13 a mais do que o Barcelona, com o primeiro turno chegando em sua reta final.

Vaga na Champions

E se o troféu está cada vez mais distante, uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões também fica mais difícil à medida que o tempo passa. Com Real e Atlético de Madrid na briga pelo título, o Barça terá que brigar por uma das duas vagas que ainda restam.

Nessa disputa, Sevilla e Real Sociedad estão na frente neste momento, enquanto Villarreal e Barça correm atrás. Ainda por cima, o clube Blaugrana, que não fica de fora da Champions League desde a temporada 2003/04, não vem jogando melhor do que nenhuma dessas equipes.