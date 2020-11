Barcelona faz treino em campo reduzido durante Data FIFA

As emoções de LaLiga voltam nesse final de semana! Pela 10º rodada da competição o Barça, 8º colocado com onze pontos, visita o Wanda Metropolitano onde encara o Atlético de Madrid, que ocupa a terceira posição com 17 pontos.

Sem a presença dos atletas que defendem suas respectivas seleções na Data Fifa, o treino contou com a presença dos jogadores Ter Stegen, Piqué, Aleñá, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Philippe Coutinho, Jordi Alba, Matheus Fernandes, Umtiti e Junior Firpo.

Confira no vídeo acima como o Barcelona vai se preparando para o duelo contra Atleti!