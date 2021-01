O Barcelona enfrentará o Cornellá nesta quinta-feira pela Copa do Rei e levará força quase máxima para evitar ser o novo gigante a ser eliminado por time da terceira divisão.

Confira no vídeo acima imagens do último treinamento comandado por Ronald Koeman antes do duelo desta quinta-feira, com início marcado para as 17h (horário de Brasília) e 20h (hora portuguesa).