Barcelona gasta mais de 1 bilhão de euros para não chegar nem na final da Champions

O Barcelona, mais uma vez, não chegou muito longe na Liga dos Campeões. A eliminação nas oitavas de final, para o PSG, foi só mais uma em uma série de seis temporadas seguidas sem que o time catalão conseguisse chegar a uma final da competição. Mas não é por falta de investimentos.

Agora treinado por Ronald Koeman, o Barcelona chegou a sexta temporada seguida sem avançar a uma final de Champions League, a última foi em 2014-15, justamente quando conquistou sua última Orelhuda, em um jogo decisivo contra a Juventus. Desde então, nem mesmo as contratações que, somadas, passam de € 1 bilhão, foram capazes de levar os culés muito longe.

Desde 2015-16, o Barcelona se reforçou com 94 atletas, ao todo. Destes, a maioria não teve taxa de transferência por ter vindo da base, voltado de empréstimo ou estar livre no mercado e, ainda assim, o clube gastou € 1.102,3 bilhão em contratações.

Temporada Contratações Valor (em milhões de Euros) 2020-21 Pjanic 60 2020-21 Trincão 31 2020-21 Dest 21 2020-21 Matheus Fernandes 7 Subtotal 2020-21 21 (4 + 17 sem custo) 119 2019-20 Griezmann 120 2019-20 De Jong 86 2019-20 Neto 26 2019-20 Junior 18 2019-20 Braithwaite 18 2019-20 Emerson 12 2019-20 Pedri 10 2019-20 Cucurella 4 Subtotal 2019-20 20 (8 + 12 sem custo) 294 2018-19 Malcom 41 2018-19 Lenglet 35,9 2018-19 Arthur 31 2018-19 Arturo Vidal 18 2018-19 Murillo (por empréstimo) 1,2 2018-19 Boateng 1 2018-19 Todibo 1 Subtotal 2018-19 18 (7 + 11 sem custo) 129,1 2017-18 P. Coutinho 145 2017-18 Dembélé 135 2017-18 Paulinho 40 2017-18 Semedo 35,7 2017-18 Deulofeu 12 2017-18 Yerry Mina 11,8 2017-18 Marlon 5 Subtotal 2017-18 13 (7 + 6 sem custo) 384,5 2016-17 André Gomes 37 2016-17 Alcácer 30 2016-17 Umtiti 25 2016-17 Digne 16,5 2016-17 Cillessen 13 2016-17 Denis Suáres 3,2 Subtotal 2016-17 11 (6 + 5 sem custo) 124,7 2015-16 Arda Turan 34 2015-16 Aleix Vidal 17 Subtotal 2015-16 11 (2 + 9 sem custo) 51 TOTAL 94 (34 + 60 sem custo) 1.102,3

Ao mesmo tempo que fez contratações, o Barcelona também vendeu jogadores. Neste mesmo período, arrecadou € 767,35 milhões com passe de seus atletas, o que fecha o balanço de transferências em € 334,95 milhões negativos aos cofres culés.

O que mais preocupa, no entanto, é o fato de que muitos atletas chegaram, muito dinheiro foi gasto, mas o retorno não veio. Neste período, o mais longe que o Barça chegou na Liga dos Campeões foi uma semifinal, em 2018-19, caindo para o Liverpool, que viria a ser campeão da edição.

Mas não foram só as eliminações, mas sim como elas aconteceram. Em 20117-18 e 2018-19, foram duas viradas significativas. A primeira foi contra a Roma, depois de sair em vantagem por 3 a 1 no jogo de ida e sofrer um 4 a 0 na volta. Depois, para o Liverpool, quando fez 3 a 0 em casa, na ida, e sofreu um 4 a 0 no segundo jogo. Além da goleada histórica para o Bayern de Munique, por 8 a 2, nas quartas de final de 2019-20 e, agora, para o PSG, que fez 4 a 1 para cima do time catalão, em pleno Camp Nou.