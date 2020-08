Barcelona impediu Arthur de assistir ao jogo no estádio!

A dúvida sobre se Arthur Melo poderia estar na arquibancada para assistir ao jogo do Barcelona contra o Napoli foi resolvida poucos minutos antes. Por fim, o clube impediu o acesso do brasileiro ao local, conforme confirmado pela 'Marca'.

O clube referiu-se ao exigente protocolo sanitário que a UEFA marca para os seus jogos para negar o acesso ao brasileiro. Vale relembrar que o novo jogador da Juventus voltou a Barcelona na sexta-feira e foi submetido a testes de PCR para descartar a presença do coronavírus. Na ausência de resultados conclusivos, seu acesso foi negado.

A intenção de Arthur, apesar de o Barça ter aberto um processo disciplinar por se declarar à revelia, era estar perto de seus companheiros de equipe, animando-os na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Fontes próximas ao jogador garantiram que ninguém da entidade o havia informado que ele não poderia acessar o local para ver o jogo, embora os responsáveis ​​alegassem que não poderiam permitir a entrada de alguém que não estivesse na lista estrita e controlada de participantes do choque (350 no total) que seguia a regra da UEFA.

Portanto, depois de dar meia volta, Arthur estava esperando para ver a cara de algum dos líderes para ver se conseguiria entrar no Camp Nou e começar sua nova aventura na Juventus.

Mais tarde, Guillermo Amor, diretor de relações institucionais do Barcelona, ​​confirmou em 'Movistar +' o que aconteceu: "Arthur não veio quando precisava, não passou no PCR com o clube da UEFA, está fora da lista de pessoas que poderiam estar no estádio e é por isso que não está aqui. Vamos ver o que acontece, mas o que conta é o jogo e depois falaremos sobre isso".