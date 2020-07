Barcelona já avisou Umtiti sobre sua saída

O Barcelona enfrentará uma reforma necessária no elenco para a próxima temporada e, para isso, alguns homens importantes terão que sair.

Segundo 'Sport', o primeiro peso pesado a deixar o clube será o zagueiro francês Samuel Umtiti. O francês brilhou no Camp Nou desde sua chegada do Olympique de Lyon e se estabeleceu ao lado de Piqué no setor defensivo de forma muito rápida.

Seu rendimento e sua velocidade fizeram ele ser considerado um dos melhores defensores de toda a Europa na época. No entanto, lesões prejudicaram seu desempenho e ele não voltou a ser o mesmo. Quando jogou, devido a problemas físicos ou falta de confiança, ficou anos-luz de distância das atuações que o consagraram.

A realidade para a próxima temporada é clara na diretoria catalã: o Barcelona não conta com Umtiti e quer vendê-lo. Segundo o 'Sport', o jogador já sabe disso e a Itália é o país com times mais manifestaram interesse no jogador de 26 anos.

A equipe dará mais importância a Lenglet, promoverá Araujo ao primeiro time e tentará jogar o resto para buscar Eric García, que é visto como o substituto ideal de Piqué para quando a zaga precisar de um novo chefe.