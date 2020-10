Barcelona não lembra o que é perder em estreia da Champions

O Barcelona vive sua estreia mais esperada da temporada nesta terça-feira, iniciando uma nova Champions League. O adversário é o Ferencváros, o oponente que parece ser o mais adequado do grupo para aumentar uma sequência de mais de 20 anos.

O time catalão não perde em sua primeira partida da competição continental deste a edição da temporada 1997-98. Naquela ocasião, um histórico hat-trick de Faustino Asprilla deu ao Barcelona uma dura derrota por 3 a 2 em St. James 'Park, contra o Newcastle United. Desde então, o Barcelona apenas conjuga os verbos ganhar e empatar em suas estreias.

Na temporada 1998-99, o time empatou em 3 a 3 ao iniciar a Champions no Old Trafford contra o Manchester United. No ano seguinte, em 1999-00, o AIK Solna (Suécia) perdeu em casa por 2 a 1. O derrotado de 2000-01 foi o Leeds, goleado por 4 a 0.

Os adversários seguintes da década passada foram Fenerbahçe (3 a 0 em 2001-02), Brugge (3 a 2 em 2002-03), Celtic (3 a 1 em 2004-05), Werder Bremen (2 a 0 em 2005-06), Levski (5 a 0 em 2006-07, Lyon (3 a 0 em 2007-08), Sporting (3 a 1 em 2008-09) e Inter de Milão (0-0 em 2009-10).

Já nesta década, Panathinaikos (5 a 1), Milan (2 a 2), Spartak (3 a 2), Ajax (4 a 0), APOEL (1 a 0), Roma (1 a 1), Celtic (7 a 0), Juventus (3 a 0), PSV (4 a 0) e Borussia Dortmund (0 a 0) não conseguiram derrotar o Barcelona entre as temporadas de 2010-11 e 2019-20.

No total, foram 16 vitórias e cinco empates desde a última grande decepção europeia na estreia. Uma estatística mais do que sólida que deve estimular a equipe de Ronald Koeman a evitar manchar uma trajetória tão imaculada.