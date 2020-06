Barcelona não tem ofertas para Coutinho

O futuro de Coutinho é uma das questões mais importantes que o Barcelona tem para a próxima janela de transferências. O jogador encerra o contrato com o Bayern de Munique no dia 30 de junho e terá que voltar para o time catalão.

No Camp Nou, continuam estudando o que fazer com o craque, e a diretoria tem preferência por negociá-lo para equilibrar as contas e reduzir a massa salarial diante da crise.

No entanto, segundo o jornal 'Marca', o Barcelona não recebeu nenhuma oferta formal pelo brasileiro. Isso se deve em grande parte ao seu alto salário e ao preço que a entidade catalã coloca sobre ele.

70 milhões é uma quantia ainda mais alta atualmente e provavelmente o Barcelona aceitaria negociar condições para viabilizar a operação. O maior interessado parece ser o Newcastle, enquanto o Chelsea deu alguns passos atrás.

Inter de Milão, Tottenham, Juventus e Manchester United já foram relacionados por rumores com o futuro do jogador, mas o time catalão, segundo a mídia local,não recebeu ofertas.

Com a data de 30 de junho se aproximando, a diretoria catalã vê o tempo correr e ficar mais curto para seguir seus planos de equilíbrio financeiro.