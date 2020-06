"Barcelona ofereceu 65 milhões e dois jogadores por Tonali"

Sandro Tonali é um dos jogadores mais promissores do futebol europeu. Provavelmente, em sua posição, não há outro jovem como ele, já que Camavinga tem características muito diferentes.

O interesse no jogador é grande, mas o Brescia não está disposto a deixar você ir. O jornal 'Corriere della Sera', publicou entrevista com Massimo Cellino, presidente da equipe italiana, e revelou uma oferta do Barcelona.

"Antes do COVID-19, o Barcelona chegou a oferecer 65 milhões e dois jogadores muito interessantes avaliados em 7,5 milhões, um deles um extremo", explicou o presidente.

"Acho que os dirigentes catalães receberam uma resposta de que não gostaram", continuou Cellino justificando a operação fracassada.

O presidente da Brescia confessou sua admiração por Tonali, que vem sendo compado com Pirlo: "Eu me apaixono por certos jogadores e não quero vendê-los".

"Entendo que Tonali tem objetivos pessoais importantes e uma família que o segue, em particular, sua mãe. Nasser (proprietário do PSG) o queria em Paris e me escreveu, mas ele não quer ir para a França. Inter e Juventus são os destinos que ele prefere. De Laurentiis (presidente do Napoli) me ofereceu 40 milhões, a Fiorentina está disposta a tudo... mas seu destino está bem marcado ", concluiu o controverso líder.