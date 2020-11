Barcelona ou Real Madrid: quem ganhou mais 'Clásicos'?

A rivalidade Real Madrid x Barcelona vive um novo capítulo. As duas maiores equipes da história da LaLiga não só mostram isso a nível de títulos, mas também sempre que se enfrentam. Revemos antes de uma nova edição quem ganhou o maior número de 'Clásicos' da história. Spoiler: a igualdade é espetacular.

Historicamente, a equipe merengue tem sido a dominadora dessas partidas, principalmente na década de 1960, embora os catalães tenham conseguido diminuir as diferenças aos poucos.

Não surpreendentemente, em 1965, a diferença entre os dois tornou-se favorável ao Real Madrid por 16 jogos vencidos (48 a 32), mas, desde então, o Barcelona tem corrido atrás para trazer a atual igualdade no século XXI.

Barça ou Real Madrid: quem ganhou mais 'Clásicos'?

Depois da disputa do confronto do campeonato espanhol no Camp Nou que terminou com 3 a 1 no placar, dentro de um geral de 245 confrontos, o Real Madrid comemorou 97 vitórias, uma a mais do que o seu eterno rival. Vale lembrar que o confronto entre eles já terminou com empate em 52 ocasiões.

Na contagem de gols, é um pouco menos igual e quem ganha são os madridistas, que marcaram 408 gols, enquanto os 'culés' estão com 400.

Desde agosto de 2012, quando ambas as equipes empataram em vezes que ganhou o 'Clásico', essa tendência se manteve. Foi em março de 2019, depois de um triunfo assinado por Rakitic, que o Barcelona conseguiu liderar essa estatística pela primeira vez desde 1932. Mais um dado que fala da evolução nas últimas décadas da equipe do Barcelona e, sobretudo, da igualdade do que é provavelmente o clássico mais equilibrado e popular do planeta, embora agora os capitalistas tenham assumido a liderança.

Real Madrid ou Barça na LaLiga: quem ganhou mais 'Clásicos'?

Se nos limitarmos exclusivamente aos jogos do campeonato espanhol entre o Real Madrid e o Barcelona, ​​teremos uma pequena vantagem para o Real Madrid. Após 181 embates entre os dois, foram 74 vitórias dos merengues, contras as 72 dos catalães. Além disso, houve 35 empates entre eles.

A igualdade é quase total. Na verdade, a quantidade de gols para ambos é praticamente idêntica: 301 para o Real contra 289 para o Barça.

Barça ou Real Madrid nas outras competições: quem ganhou mais 'Clásicos'?

Depois dos jogos da LaLiga, a competição em que mais 'Clásicos' foram vistos foi na Copa del Rey. Em 36 ocasiões esses dois gigantes se cruzaram: em 16 o Barça venceu, já o Real Madrid venceu em 12. O empate aconteceu nas oito partidas restantes. Respectivamente, eles marcaram 70 e 66 gols.

Em seguida, vêm as partidas da Supertaça da Espanha, num total de 14. Nesse quesito os merengues tem o dobro de vantagem em relação aos culés: oito vitórias contra quatro. Além disso, foram registrados dois empates. A quantidade de gols é de 30 dos madridistas contra 18 dos barcelonistas.

Na Champions League seus confrontos ficam reduzidos a oito e a igualdade também predomina: três vitórias do Real (com 13 gols), três empates e dois triunfos do Barcelona (10 gols).

Por fim, na antiga Copa da Liga, a equipa da capital espanhola nunca ganhou, a do Barcelona venceu duas vezes e houve quatro empates. Foram oito gols dos merengues e 13 gols dos catalães.

Com e sem Messi: quem ganhou mais 'Clásicos'?

Outra forma de encarar os confrontos históricos entre Real Madrid e Barcelona é com o filtro de Leo Messi. A vida melhorou muito no Barça desde que o atacante argentino apareceu para mudar a história do clube.

Antes do primeiro clássico do argentino, em 19 de novembro de 2005, o acumulado era de 198 jogos. Neles, a equipe merengue prevaleceu em 82 ocasiões, enquanto o Barcelona venceu em 76. Em 40 jogos, tudo terminou em empate. Desde o seu surgimento, o Barça deu a volta por cima: foram 20 vitórias contra 15 do seu adversário (12 empates).

A distribuição de gols, sem e com Messi, respectivamente, também foi mais do que notada: de 341 a 314 para o Real Madrid a 67 a 86 hoje para o Barcelona.

Na categoria do campeonato espanhol, o Real Madrid venceu 65 das 150 partidas, contra 57 para o Barcelona e um total de 28 empates. Já com o azulgrana em campo, os números falam de 31 duelos com quase o dobro dos triunfos do Barça (15) sobre os merengues (9). O mais surpreendente aqui é o total de gols dos catalães: 62 a 42.