Barcelona pede ao Sheffield United 22 milhões de euros por Neto

Depois de duas temporadas fazendo um bom trabalho no gol do Valencia, o Barcelona adquiriu os serviços de Neto por 26 milhões de euros no mercado de verão 2019.

Uma campanha depois, a entidade do Barça estaria cogitando a possibilidade de dar saída ao goleiro brasileiro, que participou de apenas cinco jogos na temporada 2019-20.

Com um intransponível Ter Stegen, considerado um dos melhores goleiros do mundo, Neto parece condenado a um segundo plano no Barça. Porém, sua situação pode mudar devido à atuação do goleiro alemão, que ficará de fora do primeiro mês de competição oficial.

Mas no clube confiam que os jogadores da categoria de base Iñaki Peña e Arnau Tenas vão entrar na dinâmica da equipe titular, por isso não reprovariam a saída do ex-Valencia.

Segundo o jornal 'Sport', o Sheffield United teria demonstrado interesse em incorporar Neto ao seu elenco e os catalães já teriam colocado um preço na operação: 22 milhões de euros.

Arsenal ou Real Betis são outras equipes interessadas em receber os serviços do goleiro de 31 anos, cuja carreira desportiva parece estar começando a declinar.