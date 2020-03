Barcelona marca menos gols com Setién

O Barcelona recuperou a liderança temporariamente, já que ainda espera o resultado do Real Madrid contra o Real Betis.

A primeira posição só veio graças ao gol que deu uma vitória mínima no sábado, diante da Real Sociedad. Não fosse Messi balançando as redes no fim da partida, a luta pelo título ficaria mais complicada.

Pois depender de um único lance é arriscado para uma equipe que tem ambições tão grandes. Em meio a uma disputa tão parelha, a falta de força no ataque pode ser decisiva. Quando se tratar de mata-mata, o risco é ainda maior.

Desde que chegou, Quique Setién ainda não corrigiu os problemas do setor ofensivo e teve obstáculos para isso. As lesões de Luis Suárez e Dembélé tiraram armas importantes das linhas mais avançadas.

Em troca, chegou Braithwaite, uma solução para tapar buraco que ainda precisa se afirmar. Ainda houve pouco tempo para o dinamarquês e também para o trabalho do novo comandante, mas a exigência é alta.

Já se compara o desempenho do ataque do atual treinador com o de seu antecessor, que saiu com média de 2,6 gols por jogo (49 em 19 partidas).

Setién, que já esteve à frente da equipe em oito duelos. Com 14 gols marcados, alcançou até então uma média de 1,75 gol por partida.