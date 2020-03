Barça pode usar Coutinho para conseguir Lautaro

A janela de transferências ainda está longe de abrir mas as especulações já começaram a todo o vapor. Principalmente na conexão Barcelona-Milão. Já não é segredo que o time catalão tem interesse em Lautaro Martínez, da Inter de Milão. E agora, um velho conhecido do time italiano pode entrar nesta história: Philippe Coutinho.

O atacante argentino é parceiro de Leo Messi na seleção nacional e informações apontam que o camisa 10 do Barça quer repetir essa parceria no Camp Nou. Para tanto, será necessário que o Barcelona desembolse uma grande quantia.

A avaliação que a Inter faz é de que o "Toro", como é conhecido Lautaro, vale cerca de 150 milhões de euros (R$ 810 milhões). Mas há também uma cláusula válida de 1 a 15 de julho que pode fazer o atacante sair por 111 milhões de euros (R$ 600 milhões).

As finanças do Barcelona não estão tão boas assim para investir tanto em um só jogador. E é claro que o clube catalão também tem interesse em repatriar Neymar. Desta forma, o Barça estuda oferecer outros atletas como moeda de troca para abater um pouco os valores. E é aí que Coutinho entra na história. Segundo o Tuttosport, o brasileiro pode ser este jogador usado pelo Barça.

Coutinho não agradou desde sua chegada em janeiro de 2018, tanto que foi emprestado ao Bayern nesta temporada. No clube alemão, porém, o brasileiro também não conveceu e dificilmente a opcão de compra será exercida.

O meio campista atuou pelos nerazzurri entre 2010 e 2013, passando seis meses em 2012 emprestado ao Espanyol. Neste período, ele participou de dois títulos: a Copa da Itália de 2010/11 e a Supercopa da Itália em 2010.

A atual temporada de Coutinho é relativamente boa. São 32 jogos e nove gols com a camisa 10 do Bayern.

Ainda de acordo com as informações do jornal italiano, a Inter poderia aceitar o brasileiro por empréstimo de até dois anos para tornar a saída de Lautaro menos dolorosa.