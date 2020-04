Barcelona pretende voltar em 18 de maio

O Barcelona não retornará ao trabalho quando planejou. A equipe técnica pretendia que os jogadores voltassem em 27 de abril, mas, devido aos andamento da crise do coronavírus, isso acontecerá mais tarde. Especificamente, em 18 de maio, duas semanas depois.

É o que afirma o jornal 'AS', acrescentando que os treinadores físicos, após a devida análise, decidiram pela nova data. Com isso, o time terá que manter a forma em isolamento por mais tempo e o receberá tarefas caseiras.

A UEFA, em sua última reunião com os clubes, deixou clara sua intenção de que todas as ligas sejam concluídas. Apesar de não haver definições no calendário, a tendência é de que os atletas tenham de encarar em campo uma maratona de jogos.

Com o vice-líder Real Madrid na sua sombra, o time de Quique Setién terá de voltar com o ritmo mais avançado que puder. A situação é praticamente a mesma na Liga dos Campeões, na qual eles tentarão uma vaga nas quartas de final.