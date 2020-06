Goleiro português está na mira do Barcelona

O gol do Camp Nou, por enquanto, tem Ter Stegen como número 1 e Neto como substituto. No entanto, o Barcelona não descarta um movimento no mercado para a posição.

Segundo 'A Bola', os catalães demonstraram interesse em Luís Maximiano. O goleiro do Sporting tem apenas 21 anos e seria uma contratação que serviria a longo prazo.

O jovem português tem contrato válido até junho de 2023 e, segundo o jornal, já despertou interesse do Milan. 'A Bola' afirma que ainda nõa houve um movimento concreto para buscar o reforço.

Luís Maximiano custa cerca de 16 milhões de euros e também poderia se o novo reserva caso os rumores da saída de Neto se confirmem. O brasileiro foi o primeiro reforço para a atual temporada, após a saída de Cillessen, e não ameaçou a titularidade de Ter Stegen.