Barcelona-PSG: vem aí um novo 6 a 1?

Dentro do leque de possíveis rivais que aguardavam o Barcelona, ​​a dificuldade da partida contra o PSG não surpreendeu em nada. Mas sim cabe falar de azar dos catalães, já que quando saiu a bola havia 50% de opções de jogar contra os franceses e outros 50% contra o Borussia Dortmund. Dos quatro times espanhóis, foi de longe o pior pareado.

A que saiu foi a bola de fogo, a do jogo mais poderoso de todos os que saíram no sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões. Foi também a bola da curiosidade. Porque os rumores de uma possível saída de Leo Messi ao Parque dos Príncipes para fazer companhia a Neymar estão na capa dos noticiários esportivos. Além disso, será a primeira vez que os dois se encontram em nível de clube. Dois amigos membros do 'MSN', um dos melhores tridentes do futebol contemporâneo, senão o melhor.

A memória do mata-mata de 2017 nas oitavas de final também está muito vívida, quando o surpreendente 4 a 0 da partida de ida não foi nada depois daquele enorme jogo de volta do Barça com um gol nos acréscimos de Sergi Roberto para colocar o 6 a 1 no placar. Paradoxalmente, com Neymar puxando o carro para eliminar seu time atual. Rafinha, agora sob o comando de Tuchel, também viveu esse jogo no lado oposto e dentro de campo.

Até hoje, as boas sensações não acompanham o Barça, que iniciou a temporada com o pé esquerdo, e desta vez não encarará o PSG como uma promessa europeia, mas como um flamejante finalista da Champions. Porém, às custas da lesão de Neymar, tudo pode mudar; o brasileiro pode perder o jogo devido ao seu tempo de recuperação.

E, como já se sabia, a partida de ida será disputada no Camp Nou no final de fevereiro, enquanto a votla terá lugar no Parc des Princes já em março. Quem sabe como estarão as duas equipes até lá.

A equipe comandada por Ronald Koeman teve uma mudança radical de perspectiva na última rodada da fase de grupos. Embora tenha chegado com a pontuação máxima, o golpe da Juventus com o placar de 3 a 0 significou deixá-lo na segunda posição e mudar radicalmente o panorama desejado.

O de Tuchel, por sua vez, emergiu de um grupo bastante complicado, que às vezes parecia muito mais complicado contra o Manchester United e o RB Leipzig, mas do qual finalmente saiu reforçado como primeiro.

Uma rivalidade crescente

O jogo de três anos atrás não é o único precedente entre os dois, embora seja o mais espetacular de todos. Na temporada 2014/15, a equipa do Barça garantiu a sua qualificação para as semifinais graças ao 1-3 conquistado na França. Na volta, o 2-0 completou um mata-mata levado muito a sério pela torcida do Barcelona.

Na verdade, meses antes, na fase de grupos, eles já tinham se visto. O Paris Saint-Germain venceu por 3-2 em casa, enquanto a equipe do Barça deu a volta por cima em casa depois de vencer por 3-1.

Foi na temporada 2012-13, também com as quartas de final como marco, que o PSG fez os catalães passarem mal. O 2-2 em Paris deixou uma pequena vantagem para o Barça, mas nada estava garantido. Além disso, no jogo de volta, o 1-1 salvou a equipe do Barça, que teve de recorrer a um Messi meio lesionado na reta final, devido aos problemas que a equipe francesa estava causando, que teve várias chances de vencer esse mata-mata.

A única vez que a sorte sorriu para os parisienses foi na Liga dos Campeões de 1994-95, quando eles deixaram o Barcelona de lado na partida de volta das quartas de final. Depois de conseguir um bom 1-1 no primeiro dos jogos, na volta eles condenaram com um 2-1. Cruyff era o treinador e aquela eliminação frente à equipa de Luis Fernández foi um antes e um depois para o holandês na sua carreira.

Por último, importa referir que em 1997 se encontraram numa final: foi na da extinta Recopa da Europa, que terminou por 1-0 graças a Ronaldo Nazário dos onze metros.