Barcelona quer Pjanic, mas Juventus descarta Rakitic e quer Arthur

A Juventus não está interessada em Ivan Rakitic, oferecido pelo Barcelona na negociação entre os dois clubes que pode culminar com a ida de Miralem Pjanic para o Camp Nou. Segundo informações da 'Goal', o clube italiano já descartou esta hipótese.

Os catalães estão de olho no bósnio para a temporada que vem. O cenário econômico faz o clube não ter dinheiro para contratar o meio-campista. Com isso, o Barça estuda formas de envolver jogadores na negociações, a fim de abater o preço total do jogador.

Desde o início da pandemia, as arrecadações dos clubes de toda a Europa foram reduzidas. O Barcelona, por exemplo, pode ficar sem rendas de bilheteria até o final do ano.

O principal nome do Barcelona que interessa à Juventus é o brasileiro Arthur. O meio-campista já deixou claro que não quer deixar o Camp Nou, mas a Velha Senhora insiste em tentar contratá-lo. Arthur encontrou dificuldades em seu segundo ano no Barça, mas diz crer que seu tempo na Catalunha ainda não acabou.

Neste fim de semana, o jornal Sport chegou a noticiar que Juventus e Barcelona haviam chego a um acordo por Pjanic. O Barça receberia o bósnio e Matteo De Sciglio em troca de 25 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões) e Nelson Semedo.

Os dois clubes são líderes das respectivas ligas que disputam e vivem a expectativa de quando voltarão à campo. Tanto o Barcelona, quanto a Juventus já retomaram os treinamentos.