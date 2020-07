Barcelona-Real Madrid, quem tem mais títulos?

Continua a disputa sobre qual é o clube mais vencedor do futebol espanhol. Enquanto o Real Madrid domina as principais competições, e não existe margem para dúvidas com suas 33 Ligas e 13 Champions, o Barcelona tem mais títulos no total e pode se gabar de ter em suas vitrines alguns troféus que o seu eterno rival jamais vai conseguir, já que foram extintos.

Ttítulos regionais

Domínio do Barcelona (30), que venceu 21 Campeonatos da Catalunha entre 1905 e 1938 e com 9 Copas da Catalunha (8 Copas e 1 Supercopa) entre 1991 e 2014. O Real Madrid (26), por sua vez, tem 23 Campeonatos de Madrid (18 Campeonatos de Madrid/Centro e 5 Troféus Mancomunados) e 3 Copas (Copa Federação Centro), todas elas entre 1902 e 1943.

Títulos nacionais

Na Espanha o Barcelona também tem mais títulos. Os azulgranas somam um total de 74 títtulos nacionais, contra os 66 que tem o Real Madrid ao longo da sua história. Os 'culés' têm menos Ligas que os 'merengues', mas dominam nas Copas.

O Barcelona venceu 26 vezes LaLiga com a de 2018-19 e tem em seu favor 30 Copas do Rei, 13 Supercopas da Espanha, 2 Copas da Liga e 3 Copas Eva Duarte. Já o Real Madrid venceu 34 Ligas, 19 Copas do Rei, 11 Supercopas da Espanha, 1 Copa da Liga e 1 Copa Eva Duarte.

Títulos continentais

Atualmente, o Real Madrid tem dois títulos europeus a mais que o Barça. Com a Champions League de Kiev, o Real Madrid alcançou os 21, dois a mais que o Barcelona. Os azulgranas ganharam 5 Copas da Europa - 1 Copa da Europa e 4 Champions League -, 4 Recopas da Europa, 5 Supercopas da Europa, 3 Copas de Feiras - competição anterior a Copa da UEFA - e 2 Copas Latinas, torneio que foi a semente para o nascimento da Copa da Europa.

O Real Madrid possui o recorde de Copas de Europa com 13 - 6 Copas da Europa e 7 Champions League -, 2 Copas da UEFA - antecessora da Europa Leagues -, 4 Supercopas da Europa e, como o Barça, 2 Copas Latinas.

Títulos mundiais

Os títulos mundias são a grande vantagem dos 'merengues'. Os do Bernabéu dobram o Barcelona nesse item. Enquanto o Barça venceu apenas 4, os 'blancos' conquistaram 9 títulos mundiais.

O Barcelona venceu 3 Mundiais de Clubes e 1 Pequeno Mundial de Clubes, esta em 1957. Por sua parte, a equipe 'merengue' venceu 4 Mundial de Clubes, 3 Copas Intercontinentales, 1 Copa Iberoamericana e 2 Pequenas Copas do Mundo.

Um histórico invejável de ambas as equipes, onde um fica com a quantidade e outro com a qualidade. E você, de que lado está?