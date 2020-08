Barcelona relaciona nove garotos para ter banco na Liga dos Campeões

O Barcelona pode depender da nova geração de La Masia, a tão famosa categoria de base do clube catalão, para avançar na Liga dos Campeões. O clube divulgou a lista dos atletas relacionados com nada menos do que nove garotos formados na base.

A decisão de relacionar tantos garotos, porém, foi a única escolha de Quique Setién para ter um banco de reservas no duelo contra o Napoli, neste sábado, às 16h (horário de Brasília). Inúmeros desfalques no time principal fizeram o treinador recorrer aos meninos.

O Barcelona tem diversos problemas para tentar avançar às quartas de final da Liga dos Campeões. Sergio Busquets e Arturo Vidal estão suspensos. Samuel Umtiti e Ousmane Dembélé, lesionados. Martin Braithwaite não foi inscrito e Arthur, que volta ao clube após um período de rebeldia.

Alguns dos jovens já atuaram na atual temporada, como Riqui Puig e Ansu Fati, caçula do elenco com apenas 17 anos, mas que já até marcou gols na Liga dos Campeões. Outros seis atletas sequer estrearam pelo time profissional.

Contando com os veteranos do elenco principal, 12 jogadores relacionados para o jogo são formados em La Masia - outros dez foram revelados por outros clubes mundo afora.

Confira a lista de relacionados do Barcelona para o duelo contra o Napoli

The squad for #BarçaNapoli! pic.twitter.com/fkygKZRQmS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2020

Goleiros: Marc-André ter Stegen, Neto, Iñaki Peña (La Masia).

Defensores: Nélson Semedo, Gerrard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Junior Firpo, Ronald Araújo (La Masia), Óscar Mingueza (La Masia).

Meio-campistas: Ivan Rakitic, Frenkie de Jong, Riqui Puig (La Masia), Monchu (La Masia), Ludovit Reis (La Masia), Jandro Orelluana (La Masia).

Atacantes: Luis Suárez, Leo Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati (La Masia), Konrad de la Fuente (La Masia).