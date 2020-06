Barcelona renova contrato com pérola de 19 anos

É oficial. Álvaro Sanz renovou seu contrato com o Barça até 2023. O clube o anunciou em suas redes sociais nesta sexta-feira para a alegria de seus seguidores.

Além de estender seu compromisso por mais três temporadas, o meia do Barça terá uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros.

Álvaro, que passa do Juvenil para a segunda equipe, assinou seu novo contrato no palco do Johan Cruyff na companhia de Xavier Vilajoana, diretor responsável do Barça B, e José Mari Bakero, secretário técnico da subsidiária.

O meio-campista aragonês é internacional com a Seleção Espanhola Sub-19, com a qual se tornou campeão do Europeu 2019.