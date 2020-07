Barcelona retoma o brilho na despedida do Espanhol

Com vaga garantida e sem chance de título, o Barcelona chegou ao Estádio Mendizorroza sem ter objetivos a serem alcançados na tabela. Diante de uma Alavés salvo do rebaixamento, o time Quique Setién entrou em campo disposto a aproveitar o último jogo do campeonato para melhorar a imagem deixada nas últimas partidas.

Os catalães começaram massacrando os donos da casa - e seria assim até o apito final. Em apenas 15 minutos de bola rolando, o goleiro Roberto viu a bola bater três vezes em suas traves. Riqui Puig, Messi e Vidal fizeram a meta tremer em meio a uma pressão que encurralou os adversários.

Faltavam centímetros de precisão para a equipe, mas a insistência não demoraria a surtir efeito. Finalmente, aos 23 minutos, Ansu Fati abriu o placar ao receber cruzamento de Messi. Na entrada da pequena área, o jovem chegou batendo para o fundo da rede. O argentino, por sua vez, quebrou recorde de Xavi Hernández com esse passe.

Dez minutos depois, o craque da camisa 10 voltaria a entrar em ação ampliar a vantagem. Em ataque veloz, Riqui Puig recebeu lançamento e passou para o capitão, que estava entrando na área, dominou, deu finta para desestabilizar o goleiro e mandou para dentro.

Vidal e Suárez ainda perderam chances claras de gol, sendo parados por defesas difíceis de Roberto. No entanto, o uruguaio conseguiria superar o goleiro para formar a goleada antes do intervalo.

No segundo tempo, o ritmo do jogo foi reduzido. Com a vantagem no placar, o Barcelona trocou passes para administrar o resultado parcial e evitar desgastes. No entanto, o time de Quique Setién queria mais.

Semedo entrou no lugar de Lenglet, que sentiu problema físico, e ampliou a goleada. O português recebeu passe de Riqui Puig dentro da área e soltou a bomba cruzada.

Em meio a um ritmo de treino, o Barcelona ainda fez mais um com Lionel Messi. Jordi Alba cruzou da esquerda e o argentino chegou no meio da área para mandar de primeira para fechar o placar. Com isso, chegou a 25 bolas na rede e praticamente acabou com as chances de Benzema ser o artilheiro.

Sem força, o time da casa somou apenas oito finalizações, mas nenhuma foi em direção ao gol do brasileiro Neto, que recebeu minutos em seu aniversário e não teve trabalho diante da falta de precisão do time treinado por Muñiz.

Com o resultado, o Barcelona encerra sua participação no Campeonato Espanhol somando 82 e ocupando a segunda colocação. O Alavés cai para 16º, com 39 pontos.