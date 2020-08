Barcelona sabia desde julho que Messi queria sair

Leo Messi domina as notícias do esporte desde que surgiu a informação de um fax enviado à diretoria do Barcelona expressando seu desejo de deixar o clube catalão.

Com isso, Manchester City, Inter de Milão e Paris Saint-Germain já vêm sendo citados como os principais candidatos a contratar o camisa 10 e, nas últimas horas, a Juventus de Turim se juntou a essa lista de gigantes europeus.

No entanto, segundo 'Marca', a intenção de Messi já era conhecida há mais tempo no Camp Nou. O jornal afirma que o jogador já havia comunicado em julho sobre a vontade de sair do Barcelona.

Ou seja, mesmo antes do vexame do 8 a 2 contra o Bayern de Munique, Messi já se via no final desse ciclo e pretendia vestir uma outra camisa na temporada seguinte.

O camisa 10 tem contrato válido até junho de 2021 e não será um reforço barato. Além de investir em uma compra cara, quem quiser contar com ele deverá bancar o seu alto salário.

Nesta sexta-feira, uma notícia do L'Équipe colocou mais uma pista sobre o possível destino do argentino. O pai e agente de Messi teria recebido ligação do PSG e comunicado os franceses de que a preferência do jogador é o Manchester City.