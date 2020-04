Barcelona sacrificaria Griezmann pela volta de Neymar

O desejo que o Barcelona tem de ter Neymar de volta é tão grande que os catalães parecem dispostos a sacrificar Griezmann, um dos reforços mais questionados nos últimos tempos, para buscá-lo.

Pelo menos é o que o jornal 'Sport' sugere. O francês não teve um bom ano em Barcelona, ​​foi difícil para ele se adaptar e esteve longe de fazer Neymar ser esquecido.

Desde que o brasileiro deixou o PSG, na metade do ano de 2017, o Barcelona tentou ativa e passivamente compensar sua ausência, sem sucesso. Nem a explosividade de Dembélé, nem a classe de Coutinho, nem o bom trabalho de Griezmann serviram.

E agora, como em toda reabertura do mercado da bola, o possível retorno é especulado novamente. A diferença é que agora o Barcelona tem um jogador de futebol que o PSG estaria disposto a aceitar como moeda de troca, Griezmann.

A inclusão do francês no acordo sem dúvida tornaria a transferência mais barata (é ilusório pensar que será homem por homem) e deixaria Barcelona com dinheiro suficiente para realizar sua outra grande contratação da janela, Lautaro Martínez.

De acordo com o mesmo jornal espanhol, Griezmann estaria com as horas contadas. Se o PSG não quiser negociar com Barcelona, ​​o francês também poderia ser usado ​​para ganhar dinheiro. A diretoria do Camp Nou espera ganhar 100 milhões de euros com ele.