Barcelona estuda "encurtar" empréstimo de Emerson ao Betis

O lateral direito Emerson Aparecido deixou o Atlético Mineiro, em 2018, ainda jovem, para se transferir ao Barcelona. Porém, como de costume, o clube catalão decidiu emprestar o jogador ao Real Betis para permitir um maior desenvolvimento do atleta, que teria poucas oportunidades de imediato na Catalunha.

Agora, com a belíssima temporada que vem fazendo em Sevilla, o brasileiro é forte candidato para ser reintegrado ao elenco culé na próxima temporada. O contrato de Emerson com o Barcelona, assinado em 2019 por 12 milhões de euros, é válido por cinco temporadas. O Betis concordou em pagar metade da operação para assegurar o empréstimo do lateral direito por duas temporadas.

Porém, de acordo com o Mundo Deportivo, se o clube catalão quiser contar com Emerson a partir de julho deste ano, terá que desembolsar mais nove milhões de euros - seis milhões referentes ao empréstimo, que não será cumprido até o final, e mais três milhões extras pela valorização do jogador.

O Betis não tem a intenção de liberar o jogador antes do término de seu contrato, em 2021. Contudo, de acordo com informações do jornal As, a equipe de Sevilla concordaria em liberá-lo por mais três milhões de euros extras, totalizando 12 milhões na operação.

Emerson disputou 24 partidas nesta temporada, somando três gols e cinco assistências. As boas atuações fizeram com que fosse comparado a Maicon, lateral direito com passagens por Inter de Milão, Roma e Seleção Brasileira.

Mas além disso, Quique Setién, atual treinador do Barça, trabalhou com Emerson em seus tempos de Betis. Essa relação pode pesar na reintegração do jogador.

E a expectativa de contar com o brasileiro está fazendo o clube catalão repensar a renovação de contrato com Nelson Semedo. No meio do ano passado, Jorge Mendes, empresário do atleta, quis levá-lo ao Atlético de Madrid, o que não aconteceu por uma promessa de renovação. A chegada de Emerson também abriria a possibilidade de incluir o lateral português na negociação por Lautaro Martínez, da Inter de Milão.

O final da temporada determinará muitas coisas em Barcelona. Além do jovem brasileiro e do atacante argentino, Neymar é tido como uma das grandes prioridades na Catalunha. Enquanto isso, jogadores como Griezmann, Vidal e Semedo podem acabar deixando o clube.