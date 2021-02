Barcelona se prepara para semi da Copa do Rei contra o Sevilla

Nessa quarta-feira, Sevilla e Barcelona se enfrentam pela partida de ida das semifinais da Copa do Rei, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

O time de Ronald Koeman sofreu, mas conseguiu eliminar o Granada com uma vitória espetacular, marcando cinco gols em 27 minutos.

A equipe catalã vai ajustando os últimos detalhes antes do duelo contra o conjunto liderado por Lopetegui

Confira no vídeo acima a preparação do Barcelona para as semis da Copa do Rei!