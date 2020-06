Barcelona só aceita 40 milhões por Semedo

Nesta semana, Nélson Semedo pode ter novidades sobre seu futuro. O Manchester City é o principal interessado no português, que pode deixar o Barcelona antes mesmo da retomada da LaLiga.

'Sport' garante que os catalães decidiram não aceitar jogadores para negociar o lateral de 26 anos. O preço do atleta é 40 milhões de euros, valor desejado para ajustar os cofres, prejudicados pela crise da Covid-19.

É por isso que, nas negociações com os ingleses, a diretoria do Camp Nou descarta uma troca com Cancelo.

O jornal 'Sport' informa ainda que o Barcelona precisa ter a entrada de 69 milhões de euros dentro de um mês, dinheiro que pode chegar em negociação envolvendo Semedo ou Coutinho.