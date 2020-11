Barcelona terá multa por homenagem de Messi a Maradona

Lionel Messi marcou o quarto gol na goleada do Barcelona sobre o Osasuna neste domingo e fez sua homenagem a Diego Armando Maradona na comemoração.

O argentino tirou sua camisa para exibir a camisa do Newell's Old Boys. No entanto, apesar do bonito gesto ao craque falecido, essa é uma conduta irregular e que tem punição prevista nas regras.

O regulamento da federação determina o pagamento de multa de 3 mil euros em caso de exibição de símbolos durante as partidas, independentemente do objetivo da manifestação. O valor deverá ser cobrado do Barcelona.

Vale lembrar que o Newell's Old Boys foi o time onde Messi iniciou sua carreira e também foi onde Maradona atuou entre os anos de 1993 e 1994.