Barça termina 2020 sem remediar traumas e Koeman decepciona

O ano de 2020 já está marcado na história com um viés negativo, muito por causa da pandemia de Covid-19 – a maior crise sanitária de nossas vidas, responsável por quase 2 milhões de mortes mundo afora até o momento. No âmbito esportivo, que possui grau ínfimo de importância comparado aos muitos problemas trazidos pelo novo coronavírus, 2020 também não tem sido nada positivo para alguns clubes. Um deles, o Barcelona. No último jogo deste ano, um empate histórico contra o Eibar, pela 16ª rodada de La Liga, voltou a deixar isso bem claro.

Empate histórico por ter sido a primeira vez que o modesto clube localizado na região do País Basco conseguiu, dentro do Camp Nou, somar um pontinho como visitante em confrontos contra o Barça. Em todos os duelos anteriores realizados na Catalunha, o Barcelona havia marcado pelo menos três gols sobre o adversário.

Um histórico de goleadas fáceis que contrasta com o time atual, marcado por uma irregularidade ímpar na campanha doméstica: se a vaga para as oitavas de final da Champions League não foi difícil de ser garantida, esta primeira metade de La Liga 2020-21 mostra um time que não conseguiu vencer metade dos jogos que disputou: foram sete triunfos em 15 partidas no certame espanhol. O time ocupa a sexta posição.

O duelo contra o Eibar não teve Messi, lesionado, mas o Barça contou com mais um retorno de Dembélé após período de lesão. Foi justamente do francês, que iniciou a partida no banco de reservas, o gol que garantiu ao Barcelona o empate – Kike García abriu o placar para os bascos no início do segundo tempo. Se fora de campo o clube segue em crise institucional, dentro das quatro linhas o excesso de falhas defensivas e ofensivas ajudam a explicar tamanha irregularidade.

O Barcelona sofre gols de vacilos defensivos e também não consegue converter em gol muitas das chances que, ainda regularmente, consegue criar. Foi o que aconteceu, mais uma vez, agora contra o Eibar. Escalado na referência de ataque, Martin Braithwaite teve um gol corretamente anulado pelo VAR e, logo no início do duelo, desperdiçou um pênalti. Nesta campanha de La Liga, o Barcelona tem o pior aproveitamento da marca da cal. Errou (3) mais do que acertou (2) nas cinco cobranças que teve a seu favor – antes de Braithwaite, Griezmann e Messi haviam desperdiçado um pênalti cada.

Após mais um empate decepcionante, o técnico Ronald Koeman lamentou outro resultado aquém do esperado.

“Nós jogamos bem, mas o resultado não foi o justo”, opinou. “No primeiro tempo nós tivemos problemas para sair jogando, eu não sei o motivo, se é medo ou outra coisa, mas não fomos bem. Tivemos chances o bastante”.

Anunciado no início dessa temporada para comandar uma mudança em um time em frangalhos tanto pela goleada histórica sofrida perante o Bayern de Munique, em nova eliminação traumática na Champions League, quanto pelo futuro incerto de Lionel Messi, o Barcelona de Koeman ainda está longe de remediar os traumas mais recentes da equipe. O seu time é irregular e decepciona.