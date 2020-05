VÍDEO: Barcelona treina com bola após a quarentena

O time do Barcelona iniciou a semana de volta às atividades no centro de treinamento, obedecendo à 'nova normalidade' com cuidados de prevenção. Arthur, no entanto, corre risco de ser punido por não respeitar uma das regras do protocolo.

A ideia é que gradualmente os exercícios voltem a ser como antes. Enquanto isso, os preparadores físicos da equipe dão andamento aos planos e intensificam os trabalhos para retomarem as competições com as melhores condições possíveis, mas com cuidados para evitar uma sobrecarga.