Barnett advertiu o Real Madrid sobre o preço de Camavinga

O verão europeu está chegando. As equipes vasculham o mercado em busca de reforços em potencial.

O Real Madrid parece um destino possível para Eduardo Camavinga, meio-campista do Rennes. O agente dele é Barnett, o mesmo de Gareth Bale... e já se sabe que a opinião do representante sobre o clube merengue não é das melhores.

"Os torcedores do Real deveriam ter vergonha de como ele tem sido um idiota com Bale", disse Barnett na primeira parte de sua entrevista ao 'Goal'.

Nesta sexta-feira, ele se concentrou em Camavinga. E, embora a sua relação com o Real não seja das melhores, ele só quer o melhor para o jogador e, se acredita que a sua felicidade está no Bernabéu, ficará feliz em o ajudar a chegar lá.

"O Camavinga é de Rennes. O Real? De momento não falamos a sério com nenhum clube, não é o nosso papel. É um grande clube, mas há muitos interessados ​​nele", afirmou.

Porém, ele deixou claro que, caso o Real tente contratá-lo, não sairá barato: "Acho que vai custar mais de 50 milhões de euros, não sei quanto, mas muito dinheiro. Se chegar um ponto em que se pensa que ele poderá ser comprado barato, não poderá".

Perguntaram se recomendaria seu jogador ir a Madri, mas ele preferiu não responder. "Quero que ele jogue onde quiser, em um clube que quer contar com ele, que tenha um treinador que o faça crescer e possa vencer lá", disse ele.

Quanto às preferências de Camavinga, disse que gostaria de jogar num "clube top". "O Real é um dos grandes, assim como o Barcelona, ​​mas existem muitos outros clubes. Eles também adorariam tê-lo na Alemanha, Inglaterra ou Itália", afirmou.

Eles insistiram e encorajaram a enviar uma mensagem ao Real Madrid com as reais opções para contratar Camavinga e ele deixou algumas palavras para os torcedores. "Por causa da forma como eles trataram a mim e a Bale, não preciso falar com eles ou deixá-los saber de nada", concluiu.