Treinador do Coritiba, Eduardo Barroca afirmou que já acreditava que o ciclo inicial de cinco partidas no Campeonato Brasileiro de 2020 seria complicado devido ao número de jogos como visitante e aos adversários que iria enfrentar. Barroca diz que equipe precisa reagir rápido e que jogadores também estão muito descontentes com a atual situação.