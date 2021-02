Barroca fora, Lúcio Flávio até fim do Brasileirão: Botafogo se movimenta após queda

E o Botafogo está rebaixado para a Série B do Brasileirão. Derrotado pelo Sport nesta sexta-feira (5), o time até jogou bem, mas perdeu muitas oportunidades e não tem mais chance, matematicamente, de ficar na primeira divisão. Assim, o Fogão já começa a se preparar para a temporada 2021.

As primeiras vítimas da reformulação no clube, após a escolha de Eduardo Freeland como novo diretor de futebol do Fogão, foram Eduardo Barroca e Túlio Lustosa, respectivamente, treinador e gerente de futebol da equipe. Por mais que nenhum dos dois estivesse no começo da temporada, seus trabalhos eram criticados pela torcida, especialmente na reta final que decretou a queda do time de General Severiano.

Agora, a nova ordem é se preparar para disputar a Série B. Até lá, o comandante do Botafogo será Lúcio Flávio, ídolo, membro da comissão técnica permanente e atual interino do clube.

Enquanto o time "cumprirá tabela" até o final do Brasileirão, Freeland já começa a buscar reforços pensando na Série B de 2021. Ronald, do Botafogo-SP, jovem ponta que se destacou em 2020, é um nome que agrada. No total, boa parte do elenco atual o time, que fará, em tese, dez novas contratações.

A primeira medida, porém, será buscar um novo treinador. Lúcio Flávio, interino, não ficará em definitivo e, após a chegada do novo comandante, retornará à comissão técnica permanente. Assim, o Fogão busca um nome que agrade a diretoria para comandar essa reestruturação.

As peças já estão lá: jovens como Matheus Nascimento - destaque do clube nesta reta final -, Rafael Navarro, Caio Alexandre e Cesinha, entre outros, devem ser aproveitados em 2021 na disputa da Série B. Essa é a ordem no Botafogo: um elenco menor, mas mais competitivo, para tentar retornar para a primeira divisão já em 2022.

Antes de qualquer coisa, porém, o time tem que terminar a temporada 2020. Nesta segunda-feira (8), às 20h (de Brasília), a equipe enfrenta o Grêmio, no Nilton Santos. Cumprir tabela e se preparar para um 2021 que será difícil, mas que pode ser o começo de um novo Botafogo.