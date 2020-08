Coritiba demite o técnico Eduardo Barroca

O Coritiba anunciou nesta quinta-feira a demissão de Eduardo Barroca, treinador que vinha no comando da equipe e que não conseguiu pontuar nas quatro primeiras partidas do Campeonato Brasileiro.

"O técnico Eduardo Barroca, contratado no início deste ano, estava no oitavo mês no comando da equipe coxa-branca. Ele deixa o clube junto com o auxiliar Felipe Lucena e o preparador físico Anderson Gomes. O Coritiba agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", comunicou o clube por seus meios oficiais.

Nos jogos disputados pela competição nacional, o Coxa marcou apenas um gol e sofreu seis, sendo o lanterna até o momento. Além disso, o time já havia perdido as duas partidas da final do estadual contra o Athletico Paranaense, totalizando seis derrotas consecutivas.

O anúncio chega um dia depois da derrota por 3 a 1 contra o Corinthians, partida em que o Coritiba foi prejudicado pela expulsão de Yan Sasse logo aos 15 minutos do primeiro tempo.

Desde que assumiu o comando da equipe, Eduardo Barroca teve o aproveitamento de 54%, com 22 jogos, onze vitórias, três empates e oito derrotas.

A demissão também atinge o diretor Rodrigo Pastana, que esteve à frente do Departamento de Futebol nos últimos 20 meses, participando do acesso da Série B, dos estaduais e da Copa do Brasil, além do início deste Brasileirão.

No próximo domingo, o auxiliar técnico Mozart deverá comandar o time interinamente contra o Bragantino. Jorginho vem sendo citado como o possível novo treinador do Coxa.