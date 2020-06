O ex-goleiro francês, hoje com 48 anos, se destacou pela Seleção Francesa e atuou com as camisas de Toulouse, Olympique de Marseille, Monaco e Manchester United antes de se aposentar no Nantes na temporada 2006-07.

Na Copa da França em 2004, após o empate por 1 a 1 contra o Olympique de Marseille, Fabien Barthez foi decisivo nas cobranças de pênalti para classificar sua equipe para a próxima fase do mata-mata nacional.