Bartomeu aparece em treinamento do Barcelona

Bartomeu visitou o treinamento da primeira equipe do Barça nesta manhã de sábado com Grascar Grau, CEO do clube, e estava interessado na saúde da equipe técnica e dos jogadores.

Conforme relatado por Barcelona com uma publicação em seu site, o presidente também perguntou como foi tudo nas primeiras semanas do retorno aos treinos e falou sobre o estado do início da LaLiga e da Liga dos Campeões.

Embora o clube tenha divulgado as imagens da reunião e um vídeo, postaram sem som. Bartomeu pôde ser visto dando uma palestra para os jogadores de futebol, sentados na grama.

Junto com Grau, o presidente do Barça testemunhou o treinamento do primeiro turno antes de tal palestra, para depois fazer o mesmo com os jogadores do segundo turno.

É a primeira vez que Bartomeu retorna ao CT após o confinamento, uma vez que os 'culés' suspenderam todas as suas atividades em 13 de março, um dia antes da quarentena. Ele também visitou o treinamento da equipe de basquete.

Pedro Sánchez, presidente da Espanha, anunciou o retorno da LaLiga neste sábado, algo que ocorrerá na semana de 8 de junho. O Barcelona, ​​primeiro com 58 pontos, dois a mais do que o Real Madrid, enfrentará o Mallorca como visitante.