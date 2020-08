Bartomeu confirma: cabeças rolarão e pode haver eleições!

O presidente do Barcelona, ​​Josep Maria Bartomeu, não se escondeu depois do constrangedor adeus europeu, muito menos. E embora não tenha citado nomes próprios, ele confirmou que haverá mudanças drásticas no clube para buscar um novo ciclo de sucesso, assim como Piqué havia sugerido antes.

“É um resultado desastroso. Dou os parabéns ao Bayern, que fez um grande jogo e mereceu passar. Não estivemos à altura e concordo com o que o Piqué disse. Algumas decisões já tínhamos pensado e vamos tomá-las nos próximos dias. Não sabemos o dia para comunicá-las. Acima de tudo, devemos pedir desculpas aos sócios porque não é o Barça que queremos", disse o chefe do Barça.

"Não vou dizer quais são as decisões", insistiu Bartomeu, embora não tenha evitado que 2-8 significará outras novas determinações, que prometem uma revolução no clube: "Algumas delas foram tomadas antes da Champions League, outras depois. Agora é um dia para refletir, ficar muito triste e tentar levantar o ânimo dos 'culés' de todo o mundo, pois eles estão envergonhados”.

Outra questão que está na mesa, como muitos sócios perguntam, é a possibilidade de realizar eleições. Ele se esquivou do assunto, mas nas entrelinhas surgiu a sensação de que pode acontecer. "Como disse antes, muitas decisões foram tomadas antes da volta da Liga dos Campeões. Não é o dia para decidir algo de cabeça quente. Acima de tudo, pedimos desculpas a todos os torcedores".

A mensagem em loop na resposta ao líder catalão foi estendida à situação de Quique Setién no banco, que no final do confronto estava esperando o que a entidade pode decidir. O cantábrico parece estar condenado.