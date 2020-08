Bartomeu confirmou: "Setién está fora"

Quique Setién já está condenado. Nas palavras do próprio Bartomeu, o futuro do treinador é ficar longe da equipe do Barça após a derrocada contra o Bayern de Munique.

A dura derrota nas quartas de final da Liga dos Campeões acabou condenando o treinador do Barcelona, ​​que nas próximas horas se despedirá do banco azul-graná.

"Setién está fora", disse Bartomeu a Víctor Navarro, jornalista do 'COPE Barcelona', após a longa reunião que teve esta tarde de domingo com Éric Abidal e Ramón Planes.

Na ausência de confirmação oficial, Setién está há sete meses no comando do Barcelona, ​​equipa que assumiu como líder e que saiu como vice-campeão e foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona, ​​que esta segunda-feira tem uma reunião extraordinária da direcção para discutir este e outros assuntos do clube, vai confirmar a saída do treinador cantábrico e já procura suplentes.

Precisamente neste domingo, Ronald Koeman, um dos futuros jogadores, foi flagrado no aeroporto de Barcelona, ​​o que pode aproximá-lo do banco do Barça.

Mauricio Pochettino é o candidato de Bartomeu, mas as suas contínuas palavras de desprezo, ao longo dos anos, para com o Barcelona fazem com que a Diretoria não concorde 100% com a ideia.

Desta forma, o Barcelona está prestes a confirmar a renúncia de Setién ao cargo de treinador do clube 'culé' e terá início uma nova fase na equipe, mesmo sem saber quem vai ocupar o banco.