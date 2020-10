Bartomeu desapareceu dos escritórios do Camp Nou... e também do Twitter

A era de Josep Maria Bartomeu no Barça já é passado. Com sua demissão antes da votação do impeachment, o agora ex-mandatário encerrou a sua passagem pelo clube. Com ele, também deram adeus os diretores que o acompanharam.

Pouco mais de 24 horas depois de apresentar a sua renúncia ao cargo, as redes sociais viram como o usuário de Bartomeu desapareceu completamente do Twitter. Hoje, seu perfil não existe mais.

Não se sabe ao certo se a ausência do ex-presidente 'culé' é involuntária ou se simplesmente resolveu se desconectar.

O certo é que seu celular deve ter recebido várias mensagens após sua demissão. 'Barto' não tardou em se converter em 'trending topic' durante a tarde dessa terça-feira.