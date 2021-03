"Bartomeu está despreocupado porque não fez nada errado"

Em declarações à 'Rádio Marca', Joan Gaspart falou sobre a situação atual do seu amigo Josep Maria Bartomeu, por quem tem grande estima e a quem defendeu rigorosamente depois de ter sido detido pela polícia por conta do 'Barçagate'.

“Tenho a certeza de que Bartomeu está despreocupado porque não fez nada de errado. Quando se tem a consciência tranquila de que nada se fez, se faz o que a polícia lhe pede, você vai, declara e espero que vá para casa. Estou convencido como amigo de que ele não fez nada", explicou Gaspart.

E também avaliou o trabalho da presidência liderada por Bartomeu, o que lhe permitiu rejeitar o voto da moção de censura. “Esportivamente tem sido muito bom, embora o final não tenha sido. Tudo se complicou com o COVID-19 e com as pessoas que não puderam ir ao estádio”, disse ele, antes de acrescentar: “Desde o voto de censura poderia ter sido evitado porque vão votar nas mesmas datas das eleições normais. Alguém me explique para que serviu toda essa confusão do voto de censura".

“Eu irei, eu e 110.000 pessoas, das quais 20.000 já votaram. Por razões históricas, 60.000 sócios votam no Barcelona e não podemos esquecer que estamos em um momento histórico e complicado. Tenho claro o voto, mas como são segredos, é assim que devem continuar. Não direi em quem, porque começou o primeiro debate. Quem ganhar será uma grande demonstração dos torcedores do Barça porque os três são três barcleonistas muito bons", falou sobre as eleições.

Para concluir, Gaspart destaca que os processos judiciais do Barcelona acabam sendo "infundados, como aconteceu com Rosell". “Não sigo a questão judicial no resto dos clubes da Espanha. Há poucos dias vi questões fiscais e econômicas de outros clubes. Com o passar do tempo as que têm a ver com o Barcelona, ​​acaba mostrando que são infundados", concluiu.