"Bartomeu não merecia esse final, foi uma vergonha, um linchamento"

Depois de revelar como as contratações de Mbappé, Neymar ou Haaland pelo Barcelona foram frustradas, Javier Bordas, um ex-membro da diretoria do Barça, continuou com suas declarações ao 'Mundo Deportivo' para falar mais a fundo sobre Josep Maria Bartomeu.

Bordas queria começar falando sobre sua saída do Camp Nou: "Em parte me sinto liberado, sinto pena de como terminou. Depois de dez anos maravilhosos, os melhores da história do Barcelona, ​​estamos saindo com uma pandemia e um mal pressentimento, e acho que não é justo. Estamos em um final de ciclo complicado, tínhamos acabado de ter o melhor time da história. Um time vencendo dez anos nunca aconteceu. Mais coisas poderiam ter sido ganhas, mas sempre fomos favoritos. Mas o futebol é assim. Às vezes você não ganha o que merece e às vezes ganha algo que não merece".

“Foram anos maravilhosos, vencemos no futebol, que é o mais importante, mas também em todas as disciplinas. Ganhamos todos os títulos, somos o maior clube do mundo, o que tem maior rotatividade e o que tem mais torcedores nas redes sociais", acrescentou.

Sobre a polêmica saída de Bartomeu do clube, ele explicou em alto e bom som: "Ele não merecia esse final, de jeito nenhum. Foi uma pena, um linchamento. Sempre que havia algo pequeno eles nos atacavam, eu não entendo. Com o desastre da pandemia caíram em cima de Bartomeu. Então, o assunto da moção. As 20.000 assinaturas estão aí, mas parece incrível que a Generalitat nos tenha permitido votar em uma terça-feira e dois dias depois nos confinaria em nossos municípios. É uma vergonha".

Sobre se ele vê uma motivação política nas decisões da Generalitat, comentou: "É isso que mais me incomoda no Barça, que existe uma motivação política para usar o clube e é claro que há pessoas que estão tentando fazer isso. Acho que desde do 8 a 2 as coisas foram feitas muito bem. Mas eu entendo que pessoas insatisfeitas podem usar essa ferramenta democrática e se tiver dado certo para elas, então fora. Eu fui um daqueles que queria renunciar antes", concluiu.