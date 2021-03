A detenção de Josep Maria Bartomeu abalou um Barcelona que está muito ciente do que se passa com quem até há poucos meses era o presidente da entidade de Barcelona.

No âmbito da investigação do denominado 'Barçagate', o ex-presidente foi detido e transferido para a delegacia de Les Corts para testemunhar com Romà Gómez Ponti, Jaume Masferrer e Óscar Grau.

No entanto, conforme indicado pelo 'Sport', tanto Bartomeu quanto os demais detidos nesta segunda-feira, 1º de março, após serem aconselhados por seus advogados, exerceram seu direito de não testemunhar perante a juíza Alejandra Gil, chefe do tribunal número 13 da Audiência de Barcelona.

Dessa forma, todo o processo seria adiado até terça-feira. Além disso, de acordo com diversos meios de comunicação, Bartomeu passará a noite na delegacia. Masferrer também dormirá no mesmo lugar. Dos outros detidos, até agora, apenas Gómez Pontí (que não foi intimado a depor perante o Tribunal) voltou para casa, embora se preveja que Óscar Grau também se retire.

Olga Tubau, advogada de Jauma Masferrer, confirmou que seu cliente permanecerá na delegacia. "Esta terça-feira vai ao tribunal, mas nesta segunda-feira o Sr. Masferrer dorme aqui. Ele não testemunhou", disse ele à mídia. Por sua vez, Jorge Navarro, advogado de Gómez Ponti, indicou que "foi voluntário" e que exerceu seu direito de não testemunhar,