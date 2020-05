Barzagli deixa a Juve por razões familiares

O ex-jogador Andrea Barzagli, oito vezes campeão da Itália na Juventus, deixou nesta quinta-feira seu papel de colaborador do técnico Maurizio Sarri por motivos familiares, segundo ele em uma nota nas redes sociais.

"Tomei uma decisão pela minha vida. Foi uma decisão tomada com o meu coração. Senti a necessidade de viver mais com minha família, que me acompanhou silenciosamente e apoiou minhas decisões profissionais. Decidi privilegiar uma família mais que outra. Sempre serei grato à Juventus", escreveu Barzagli no Instagram.

"Penso naqueles que me mostraram apreço e proximidade. O presidente (Andrea Agnelli), o treinador (Maurizio Sarri), Fabio (Paratici, diretor de esportes) e Pavel (Nedved, vice-presidente). Pessoas que contribuíram para o meu crescimento e que andaram ao meu lado", continuou ele.

"Os agradecimentos seriam muitos. Os colegas, os torcedores, os profissionais que trabalham diariamente para fazer da Juventus o que é. Resumo tudo com um grande # até o fim força Juventus", concluiu.

Barzagli, campeão mundial da Itália em 2006, se aposentou do futebol no verão passado, depois de conquistar seu oitavo título no campeonato italiano e ingressou na equipe técnica do técnico Maurizio Sarri.