Bas Dost explica o 'não' ao Tottenham de José Mourinho

O atacante holandês Bas Dost, um velho conhecido do futebol português, esteve na mira de José Mourinho para ser uma alternativa a Harry Kane, principal nome dos 'spurs'.

No entanto, o jogador do preferiu continuar no Eintracht Frankfurt e acabou dizendo não ao time londrino, que acabou optando por Carlos Vinicius, ex-Benfica.

"O meu agente me disse que eles estavam muito interessados. Acho que não conseguiria assegurar um lugar entre os titulares e eu só quero jogar. Se olharem para a minha carreira, nunca deixei um clube ao final de uma só temporada e isso não ia mudar agora, especialmente quando só consegui mostrar um pouco do que posso fazer aqui", disse em declarações ao 'Bild'.

"Estou longe de terminar o capítulo no Eintracht. Todos sabemos o que aconteceu na última temporada. As coisas não correram da forma como pretendiamos, marquei alguns gols, mas não estou satisfeito", completou Dost.