VÍDEO: Bastidores da apresentação de Jô no Corinthians

Aos 33 anos, Jô volta ao Corinthians com um contrato de três anos e meio. Em entrevista coletiva durante a apresentação, Jô se declarou ao Timão.

"A partir do momento em que me desvinculei do Nagoya Grampus, existiu uma série de especulações, mas nada oficial. Quando mostrei desejo de voltar para o Corinthians, o Corinthians abriu as portas. A gente é bobo para o coração e acaba se entregando. Estou feliz, é minha casa, eu poderia ter escutado outras propostas, esperado mais, mas penso nos meus filhos, na minha esposa", disse.