Abdoulaye Doucouré é um dos estreantes do dia no time do Everton, que inicia a temporada 2020-21 neste domingo visitando o Tottenham. Ele foi escalado entre os titulares junto com outros dois novos reforços: o brasileiro Allan e o colombiano James Rodriguez.

Confira no vídeo acima os bastidores da chegada do meio-campista francês chega ao time de Carlo Ancelotti após uma temporada de destaque no Watford.