O Santos já tem seu novo comandante em casa. Ariel Holan foi anunciado pelo Peixe para ser o treinador do time após a saída de Cuca e chegou ao litoral paulista.

Confira no vídeo acima bastidores da chegada do argentino, que acompanhou de perto a estreia do time na temporada, em empate por 2 a 2 contra o Santo André na primeira rodada do Campeonato Paulista.